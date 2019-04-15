Червенков: Міщенко переведений у дубль

Головний тренер Чорноморця Ангел Червенков заявив, що захисник Андрій Міщенко був переведений у дубль.

"Будемо намагатися, руки не будемо опускати. Чорноморець буде битися до кінця. Ви знаєте, що нам все одно – грати на виїзді чи вдома. Але, на жаль, ми зіткнулися з кадровими проблемами.

Чорноморець – Олімпік – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Через травми багато матчів пропустили важливі гравці, плюс Коваль пропустив через картки. Відсутність таких ключових гравців, як Голіков, Гошкодеря, впливає.

Міщенко переведений в дубль, тому що зробив занадто багато серйозних індивідуальних помилок, через які всі страждають, і ми програємо ігри", – цитує Червенкова офіційний сайт Чорноморця.

Чорноморець вдома зіграв внічию з Олімпіком