Червенков: Ми звикли програвати через пенальті, спостерігається якась тенденція проти Чорноморця

Головний тренер Чорноморця Ангел Червенков прокоментував поразку від Шахтаря у 20 турі УПЛ.

"Думаю, що була цікава гра. Ми знали, що Шахтар буде атакувати, тому почали грати від оборони, це все зрозуміло. Хлопці постаралися виконати всі мої тактичні вказівки. Майже вийшло, але в кінці трапилася технічна і тактична помилка. Тому програли.

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Але я побачив гарне ставлення, самовіддачу. Гравці не поступалися в боротьбі, була, повторюю, самовіддача на полі. Це вже серйозний крок вперед. Звичайно, прикро, коли програєш через пенальті. Але ми вже, здається, звикли. З Динамо було так само – програли після двох пенальті.

Коли Арні вийшов до воріт суперника, там сталося щось, але я не почув сигналу від рефері. Можна було і пенальті дати. Але я не можу сказати на 100 відсотків. Прикро, коли є таке ставлення до Чорноморцю – тільки ми отримуємо пенальті.

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Згадаймо, що Арсенал-Київ рукою забив. Є такі ігри, де ми втратили дуже важливі очки. А це накопичується. Думаю, що спостерігається якась тенденція проти Чорноморця", – цитує Червенкова офіційний сайт одеського клубу.