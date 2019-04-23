Червенков: Ми побудували нашу гру від оборони, одне очко – теж добре

Головний тренер Чорноморця Ангел Червенков прокоментував нічию у матчі проти Карпат.

"Сьогодні була непроста гра, обидві команди грали в тактичний футбол. Ми знали, що у Карпат є сильні нападники, які забивають багато голів, тому ми побудували нашу гру від оборони. Ми чекали на свої моменти в контратаках.

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У першому таймі не все вийшло, ми давали супернику обігрувати наших захисників. У другому таймі ми могли забивати. Гра була важкою, суперник був дуже серйозний, тож одне отримане очко – теж добре.

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Ми знали, які у Карпат є футболісти. Лише Швед забив 14 голів. Тому ми оцінили усі їхні позитивні якості і хотіли успішно їм протидіяти. Вважаю, що нам це вдалося, ми не пропустили, але й не встигли забити", – цитує Червенкова офіційний сайт Карпат.