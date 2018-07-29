Червенков: Чорноморцю не вистачає майстерності

Головний тренер Чорноморця Ангел Червенков поділився враженнями після матчу 2-го туру УПЛ проти Карпат.

"Думаю, вийшла досить цікава, бойова гра. На жаль, перший тайм ми провели погано. Втрачали концентрацію, поступалися в єдиноборствах. Не виходило грати так, як нам того хотілося.

Створили два-три хороших моменти, але наші нападники не встигли в тих епізодах. У перерві зробили корективи в складі і отримали більше стабільності всередині поля і контролювали гру.

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В кінці матчу були хороші атаки, але знову не забили. Якби це зробили, то були б задоволені. Ми на правильному шляху, але поки не вистачає майстерності перед воротами суперника.

Ми створили три стовідсоткових моменти. На жаль, іноді майстерність підводить, а фарт не на нашому боці. Скажу так: добре, що ми створили ці моменти.



Побачив, що у нас є характер, хлопці не хочуть програвати. Помітно, що поки немає зіграності. Сподіваємося, в майбутньому будемо виглядати краще", – цитує Червенкова офіційний сайт Карпат.