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Червенков: Чорноморцю не вистачає майстерності

21:33 228 Читать на русском
Червенков: Чорноморцю не вистачає майстерності
Ангел Червенков / фото: ФК Карпати

Головний тренер Чорноморця Ангел Червенков поділився враженнями після матчу 2-го туру УПЛ проти Карпат.

"Думаю, вийшла досить цікава, бойова гра. На жаль, перший тайм ми провели погано. Втрачали концентрацію, поступалися в єдиноборствах. Не виходило грати так, як нам того хотілося.

Створили два-три хороших моменти, але наші нападники не встигли в тих епізодах. У перерві зробили корективи в складі і отримали більше стабільності всередині поля і контролювали гру.

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В кінці матчу були хороші атаки, але знову не забили. Якби це зробили, то були б задоволені. Ми на правильному шляху, але поки не вистачає майстерності перед воротами суперника.

Ми створили три стовідсоткових моменти. На жаль, іноді майстерність підводить, а фарт не на нашому боці. Скажу так: добре, що ми створили ці моменти.

Побачив, що у нас є характер, хлопці не хочуть програвати. Помітно, що поки немає зіграності. Сподіваємося, в майбутньому будемо виглядати краще", – цитує Червенкова офіційний сайт Карпат.

Україна2 тур

Карпати - Чорноморець: Неділя 29 липня 2018

Карпати
Матч завершено
1 : 0
Чорноморець
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Чорноморець Чорноморець Ангел Червенков Ангел Червенков Карпати - Чорноморець
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