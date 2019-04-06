Червенков: Футболісти вирішили, що вони зірки і можуть все

Головний тренер Чорноморця Ангел Червенков прокоментував поразку від Арсенала-Київ (1:3).

"Ми почали перший тайм з великої індивідуальної помилки. Коли самі собі привозимо гол, це психологічно дуже важко. Потім отримали другий гол з пенальті і теж не зробили все необхідне, щоб зупинити суперника. Перший тайм жахливо зіграли в обороні і це вплинуло на все інше.

Чорноморець – Арсенал-Київ – 1:3 – відео голів та огляд матчу

У перерві я сказав, що хочу побачити більше концентрації. Також у другому таймі ми частіше використовували фланги, тому у нас були моменти. Я побачив іншу команду, яка контролює м'яч, хоче обіграти суперника. По грі ми виглядали набагато краще, відіграли один гол, але цього виявилося недостатньо.

Питання до команди з приводу захисту? У нас серйозні проблеми, адже Голіков теж не грав. Так що, напевно, це всі наші можливості. Але мене турбує, що деякі футболісти думають, що вони зірки і можуть все, тому роблять серйозні помилки і привозять проблеми. Саме називати нікого не буду, вони знають", – розповів Червенков на післяматчевій прес-конференції, передає телеканал Футбол 1.

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