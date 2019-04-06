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Червенков: Футболісти вирішили, що вони зірки і можуть все

22:41 184 Читать на русском
Червенков: Футболісти вирішили, що вони зірки і можуть все
Ангел Червенков / ФК Чорноморець

Головний тренер Чорноморця Ангел Червенков прокоментував поразку від Арсенала-Київ (1:3).

62’ Артем Чорній
 
Гаетан Міссі Мезу Коукаку 5’
Сергій Вакуленко 25’
Павло Оріховський 37’
5’ Гаетан Міссі Мезу Коукаку
25’ Сергій Вакуленко
37’ Павло Оріховський
62’ Артем Чорній

"Ми почали перший тайм з великої індивідуальної помилки. Коли самі собі привозимо гол, це психологічно дуже важко. Потім отримали другий гол з пенальті і теж не зробили все необхідне, щоб зупинити суперника. Перший тайм жахливо зіграли в обороні і це вплинуло на все інше.

Чорноморець – Арсенал-Київ – 1:3 – відео голів та огляд матчу

У перерві я сказав, що хочу побачити більше концентрації. Також у другому таймі ми частіше використовували фланги, тому у нас були моменти. Я побачив іншу команду, яка контролює м'яч, хоче обіграти суперника. По грі ми виглядали набагато краще, відіграли один гол, але цього виявилося недостатньо.

Питання до команди з приводу захисту? У нас серйозні проблеми, адже Голіков теж не грав. Так що, напевно, це всі наші можливості. Але мене турбує, що деякі футболісти думають, що вони зірки і можуть все, тому роблять серйозні помилки і привозять проблеми. Саме називати нікого не буду, вони знають", – розповів Червенков на післяматчевій прес-конференції, передає телеканал Футбол 1.

Арсенал-Київ на виїзді розібрався з Чорноморцем

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Чорноморець Чорноморець Арсенал-Київ Арсенал-Київ Ангел Червенков Ангел Червенков Чорноморець - Арсенал-Київ
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