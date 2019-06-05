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Червенков: Чорноморець не збирається готуватись до серії пенальті

08:25 248 Читать на русском
Червенков: Чорноморець не збирається готуватись до серії пенальті
Ангел Червенков / ФК Чорноморець

Головний тренер Чорноморця Ангел Червенков прокоментував нічию в матчі проти Колоса.

 

"Ми знали, що буде важка гра. Колос складений з дуже досвідчених футболістів, які грали у Прем'єр-лізі. Ми добре вивчили суперника, але реалізувати всі задуми не вдалося – підвела ефективність при завершенні атак, хоча моменти були.

Чорноморець — Колос – 0:0 – відеоогляд матчу

Наші проблеми нікуди не зникли, але скаржитися немає сенсу, попереду у Чорноморця матч. У нас накопичилась втома, але постараємося виграти завдяки морально-вольовим якостям. У будь-якому разі, заздалегідь до серії пенальті ми готуватися не збираємося", – цитує Ангела Червенкова офіційний сайт Чорноморця.

У першій грі плей-офф за місце в УПЛ Чорноморець і Колос зіграли внічию. Матч-відповідь Колос – Чорноморець відбудеться в суботу, 8 червня, початок о 17:00.

Чорноморець розписав нічию з Колосом у першому поєдинку плей-офф Прем'єр-ліги

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Колос Колос Чорноморець - Колос Чорноморець Чорноморець Ангел Червенков Ангел Червенков
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