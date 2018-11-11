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Червенков: Будь-яка розумна людина повинна зрозуміти, що Чорноморець – це не Манчестер Сіті

09:34 171 Читать на русском
Червенков: Будь-яка розумна людина повинна зрозуміти, що Чорноморець – це не Манчестер Сіті
Ангел Червенков / фото: ФК Чорноморець

Головний тренер Чорноморця Ангел Червенков відповів на питання журналістів після матчу з Десною (0:2).

"Я незадоволений підсумковим результатом. Ми почали добре. Думаю, що перший тайм вийшов цікавим. Обидві команди грали в футбол, мали моменти. Але Чорноморець отримав дуже важкий удар: суддя, на мою думку, придумав другу жовту картку для Рижука.

Десна – Чорноморець – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Десна – досвідчена команда, в якій грають хороші технічні футболісти. Вона отримали серйозну перевагу. Коли нам забивали другий гол, то штрафний удар був призначений в ситуації, де було відсутнє порушення правил. На жаль, ми змушені погоджуватися з рішеннями арбітрів.

Я розмовляв з президентом клубу. Посилення команди взимку обов'язково буде. Воно вкрай необхідне. Це видно всім. Нові гравці потрібні на кожну позицію. Найсерйозніша проблема – низька результативність.

Десна в більшості перемогла Чорноморець

Ми вже зустрічалися з нашими вболівальниками. Але серед них є такі, які не розуміють ситуації, що склалася, а чекають виключно перемог і прекрасної гри. Але ми ж не Манчестер Сіті. Наші можливості сьогодні такі, які є. Будь-яка розумна людина це повинна зрозуміти. Я теж не люблю і не хочу програвати", – цитує Червенкова офіційний сайт Чорноморця.

Україна15 тур

Десна - Чорноморець: Субота 10 листопада 2018

Десна
Матч завершено
2 : 0
Чорноморець
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Десна - Чорноморець Чорноморець Чорноморець Ангел Червенков Ангел Червенков
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