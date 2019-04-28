Червенков – про поразку Чорноморця від Ворскли: Не думаю, що гравці самі собі привозять такі ситуації

Наставник Чорноморця Ангел Червенков прокоментував поразку від Ворскли у поєдинку 26 туру Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, Чорноморець відкрив рахунок вже в дебюті зустрічі, проте в кінцівці поєдинку пропустив двічі та поступився 1:2. Перший гол Ворскла забила з пенальті, а автором вирішального взяття воріт став голкіпер одеситів Андрій Кожухар, від спини якого м'яч влетів у ворота.

"Ми почали відмінно. Забили гол, грали правильно в тактичному плані. Не давали супернику створювати небезпечні ситуації перед нашими воротами. Можу сказати, що і другий тайм почали добре. Віддали ініціативу супернику, але це було передбачено.

Чорноморець – Ворскла – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Вийшла дуже неприємна ситуація, коли вийшов на поле Чорній і заробив пенальті. Потім у нас була можливо забити другий гол, але той же Чорній не зміг вразити ворота. І потім, я вже не знаю, як це виходить, але ми самі собі забили. Отримали безглуздий гол. Такого невезіння я давно не бачив. Футбол не завжди справедлива гра.

З фінансуванням все нормально. Проблем немає. Не думаю, що гравці самі собі привозять такі ситуації. Вони дуже хотіли виграти. Ми знаємо, як вони працюють, яка панує дисципліна, який порядок і як вони викладаються. Але це футбол. Ніхто не хотів програвати, але, на жаль, вийшло так, як вийшло", – цитує Червенкова офіційний сайт Чорноморця.