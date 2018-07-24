Червенков – про перемогу над Олімпіком: Ми показали, що нікого не боїмося

Наставник Чорноморця Ангел Червенков поділився емоціями від перемоги своїх підопічних над Олімпіком в матчі 1 туру УПЛ 2018/19.

"Була дуже важка гра. Ми знали, що Олімпік – це досвідчений суперник, у складі якого є дуже хороші футболісти, технічні, швидкі.

Чорноморець – Олімпік – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Ми дуже добре підготувалися. Знали, що вони грають довгими передачами, чинять тиск на чужій половині. Вони також добре обороняються, всередині є хороший баланс, хороший контроль м'яча. Нам довелося трохи змінити тактику. Ми грали не в той футбол, який я хотів би бачити.

Добре, що хлопці старалися. З початку до кінця була самовіддача на полі. Добре, якщо продовжимо в такому стилі. Найголовніше: ми показали, що нікого не боїмося, і будемо працювати на полі", – цитує Червенкова офіційний сайт Чорноморця.

Чорноморець мінімально переміг Олімпік