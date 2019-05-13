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Червенков – про божевільну нічию з Арсеналом-Київ: Залишається лише проявляти характер

13 травня 06:30 331 Читать на русском
Червенков – про божевільну нічию з Арсеналом-Київ: Залишається лише проявляти характер
Ангел Червенков / ФК Чорноморець

Головний тренер Чорноморця Ангел Червенков прокоментував фантастичну нічию в матчі 28 туру УПЛ проти Арсенала-Київ (3:3).

57’ Сергій Вакуленко
77’ Сергій Вакуленко
89’ Олександр Ковпак
 
Арні Вільх'яльмссон 10’
Володимир Аржанов 45+1’
Дмитро Семенів 62’
Руслан Бабенко 90+1’
10’ Арні Вільх'яльмссон
45+1’ Володимир Аржанов
57’ Сергій Вакуленко
62’ Дмитро Семенів
77’ Сергій Вакуленко
89’ Олександр Ковпак
90+1’ Руслан Бабенко

"Ми почали дуже добре – забили швидкий гол. Погано, що в кінці тайму отримали вилучення, яке дуже серйозно вплинуло на хід другого тайму. Після перерви ми були змушені грати строго від оборони, втратили контроль в середині поля, але діяли компактно в захисті. Потім трапилась безглузда помилка, і наш суперник забив з пенальті.

Арсенал-Київ – Чорноморець –​​​​​​​ 3:3 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

У середині другого тайму зробили заміни, якими хотіли підсилити наш напад. Ми хотіли виграти цей матч, але, на жаль, зробили ще дві помилки і програвали по ходу зустрічі. Добре, що в кінці матчу зрівняли рахунок. Вважаю, що було б незаслужено програти цей поєдинок.

Хлопці показали характер, показали, що не хочуть програвати і билися до кінця. Нашій команді треба грати більш відповідально, оскільки нам ніхто залікових балів просто так не дарує.

Чорноморець вирвав нічию в Арсенала-Київ у матчі з шістьма голами та трьома пенальті​​​​​​​

Чорноморець не має великих фінансових можливостей, тому нам залишається лише одне – показувати характер і битися до кінця. Для мене найголовніше – коли футболісти викладаються на 100 відсотків", – цитує Червенкова офіційний сайт Чорноморця.

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Теги
Арсенал-Київ Арсенал-Київ Чорноморець Чорноморець Арсенал-Київ - Чорноморець Ангел Червенков Ангел Червенков
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