Червенков – найкращий тренер 30-го туру УПЛ

Керманич одеського Чорноморця Ангел Червенков став найкращим тренером у 30-му турі української Прем'єр-ліги.

Болгарський фахівець визнаний найкращим за версією Всеукраїнського об’єднання тренерів з футболу. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

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Чорноморець під керівництвом Червенкова в звітному турі здолав львівські Карпати на власному полі (3:1). У складі "моряків" забивали Вільх'яльмссон, Павлов і Рижук.

Перемога підвищила шанси одеситів піднятися з останнього місця в турнірній таблиці в зону перехідних матчів. Наразі Чорноморець – 12-й. "Моряки" на одне очко відстають від Арсенала-Київ і на 4 – від Карпат.

Чорноморець впевнено переміг Карпати та покинув зону вильоту