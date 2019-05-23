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Червенков – найкращий тренер 30-го туру УПЛ

23 травня 22:21 1608 Читать на русском
Червенков – найкращий тренер 30-го туру УПЛ
Ангел Червенков / ФК Чорноморець

Керманич одеського Чорноморця Ангел Червенков став найкращим тренером у 30-му турі української Прем'єр-ліги.

9’ Арні Вільх'яльмссон
75’ Василь Павлов
83’ Дмитро Рижук
 
Сергій Мякушко 74’
9’ Арні Вільх'яльмссон
74’ Сергій Мякушко
75’ Василь Павлов
83’ Дмитро Рижук

Болгарський фахівець визнаний найкращим за версією Всеукраїнського об’єднання тренерів з футболу. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

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Чорноморець під керівництвом Червенкова в звітному турі здолав львівські Карпати на власному полі (3:1). У складі "моряків" забивали Вільх'яльмссон, Павлов і Рижук.

Перемога підвищила шанси одеситів піднятися з останнього місця в турнірній таблиці в зону перехідних матчів. Наразі Чорноморець – 12-й. "Моряки" на одне очко відстають від Арсенала-Київ і на 4 – від Карпат.

Чорноморець впевнено переміг Карпати та покинув зону вильоту

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Чорноморець Чорноморець УПЛ Ангел Червенков Ангел Червенков Чорноморець - Карпати
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