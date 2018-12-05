Чернат: Найнеприємніший спогад з футболу – смерть Лобановського

Екс-хавбек Динамо Флорін Чернат розповів про найнеприємніший спогад з футбольного життя.

"Найбільш неприємним спогадом з життя футболіста у мене досі залишається те, що сталося з Валерієм Лобановським у Запоріжжі. Це була його остання гра, після чого він помер.

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Все сталося на 89-90 хвилині. На жаль, жоден лікар вже нічого не зміг зробити", – цитує Флоріна Черната румунське видання Telekomsport.

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Нагадаємо, Валерій Лобановський пішов з життя у травні 2002 року, а Чернат виступав за Динамо з 2001 по 2009 роки.