toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЗОЛОТИЙ М'ЯЧ ЛУКА МОДРІЧ ЄВРО-2020

Чернат: Найнеприємніший спогад з футболу – смерть Лобановського

4 грудня 23:40 330 Читать на русском
Чернат: Найнеприємніший спогад з футболу – смерть Лобановського
Флорін Чернат / Соцмережі

Екс-хавбек Динамо Флорін Чернат розповів про найнеприємніший спогад з футбольного життя.

"Найбільш неприємним спогадом з життя футболіста у мене досі залишається те, що сталося з Валерієм Лобановським у Запоріжжі. Це була його остання гра, після чого він помер.

Екс-півзахисник Динамо Чернат завершив кар'єру футболіста

Все сталося на 89-90 хвилині. На жаль, жоден лікар вже нічого не зміг зробити", – цитує Флоріна Черната румунське видання Telekomsport.

"Ми возили сюди тренерів з Росії – це ганьба". Син Олега Базилевича про тост Лобановського і крах геніального тандему

Нагадаємо, Валерій Лобановський пішов з життя у травні 2002 року, а Чернат виступав за Динамо з 2001 по 2009 роки.

Теги
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
36
хв
Манчестер Юнайтед
22:00
Арсенал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук