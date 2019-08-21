Чернат: Коли Лобановський зайшов у роздягальню, ніби стався землетрус

Колишній футболіст Динамо Флорін Чернат розповів про ситуацію, яка трапилася під час його першого офіційного матчу за київську команду.

"Це був мій перший матч за Динамо. Валерій Лобановський сказав, що якщо я буду грати погано, то він мене замінить.

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У перерві відбулося щось неймовірне. Він не розмовляв з командою. Просто коли він зайшов в роздягальню, то можна сказати, що стався землетрус силою у 8 балів. Він не виділяв 3-4 футболістів, а говорив про всю команду!

Коли ти не розумієш мову, то відчуваєш себе якось трохи краще. Згодом я став більше розуміти слова Лобановського. Але в такій ситуації я більше не опинявся в Динамо", – цитує Черната digisport.ro.

До слова, Чернат виступав за Динамо з 2001-го по 2009-й рік, вигравши з клубом 5 чемпіонських титулів та 4 Кубки України.

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