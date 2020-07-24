Чернат: Динамо розглядало кандидатуру Луческу ще після відходу Реброва

"Я чув, що Динамо розглядало кандидатуру Луческу ще після відходу Сергія Реброва (у 2017 році – прим.). Думав, що Мірчу призначать ще тоді. Я знав про перемовини, адже підтримую зв'язок з київським клубом.

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Я налаштований оптимістично, тому що добре знаю Луческу і те, що він може зробити. Так, вболівальники Динамо не дуже задоволені, але все це забудеться після перших же вдалих результатів. Раніше Луческу чимало говорив про Динамо – зокрема те, що їм допомагають арбітри. Втім, це вже минуле", – цитує Черната GSP.

Нагадаємо, румунський півзахисник належав Динамо з 2001 по 2009 рік та став п'ятиразовим чемпіоном України. 40-річний румун завершив кар'єру в 2018-му, а зараз працює спортивним директором Волунтарі.

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