toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Чернат: Динамо розглядало кандидатуру Луческу ще після відходу Реброва

13:13 - Читать на русском
Чернат: Динамо розглядало кандидатуру Луческу ще після відходу Реброва
Флорін Чернат (другий зліва) / ФК Динамо Київ

Колишній півзахисник Динамо Флорін Чернат з оптимізмом сприйняв призначення свого співвітчизника головним тренером "біло-синіх".

"Я чув, що Динамо розглядало кандидатуру Луческу ще після відходу Сергія Реброва (у 2017 році – прим.). Думав, що Мірчу призначать ще тоді. Я знав про перемовини, адже підтримую зв'язок з київським клубом.

Луческу в Динамо отримуватиме на мільйон євро менше, ніж вимагав спочатку – ЗМІ назвав нові дані щодо зарплати тренера

Я налаштований оптимістично, тому що добре знаю Луческу і те, що він може зробити. Так, вболівальники Динамо не дуже задоволені, але все це забудеться після перших же вдалих результатів. Раніше Луческу чимало говорив про Динамо – зокрема те, що їм допомагають арбітри. Втім, це вже минуле", – цитує Черната GSP.

Нагадаємо, румунський півзахисник належав Динамо з 2001 по 2009 рік та став п'ятиразовим чемпіоном України. 40-річний румун завершив кар'єру в 2018-му, а зараз працює спортивним директором Волунтарі.

Луческу і кадрова революція: у зоні ризику мінімум 10 гравців, серед них – лідери Динамо

blog_ava
Луческу обрав собі тренерський штаб у Динамо
08:00
31929
Теги
Мірча Мірча Луческу Динамо Динамо Флорін Чернат
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Чеберко офіційно представлений у статусі гравця ЛАСКа
    Світ — 09:522610 Чеберко офіційно представлений у статусі гравця ЛАСКа
3
год
:
26
хв
Агробізнес
18:00
Волинь
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук