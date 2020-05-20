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Чернат дав пораду молодим виконавцям, поставивши у приклад Алієва

22:28 32 Читать на русском
Чернат дав пораду молодим виконавцям, поставивши у приклад Алієва
Флорін Чернат (ліворуч) / Фото ФК Динамо

Колишній легіонер Динамо Флорін Чернат поділився, як йому вдалось опанувати техніку виконання стандартів.

"Поділитись досвідом, як юним футболістам навчитися пробивати стандарти? Потрібно цей компонент тренувати.

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Коли в Динамо ще грали Белькевич, Алієв, ми після тренувань завжди залишалися на півгодини-годину, щоб відпрацьовувати удари по воротах. Крім того, коли розмір ноги маленький, кращим виходить баланс при ударі по м'ячу", – цитує Флоріна офіційний сайт киян.

Нагадаємо, Чернат захищав кольори Динамо у 2001-2009 роках.

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Теги
Динамо Брест Динамо Брест Олександр Алієв Олександр Алієв Динамо Динамо Валентин Белькевич Флорін Чернат
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