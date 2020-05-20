Чернат дав пораду молодим виконавцям, поставивши у приклад Алієва

Колишній легіонер Динамо Флорін Чернат поділився, як йому вдалось опанувати техніку виконання стандартів.

"Поділитись досвідом, як юним футболістам навчитися пробивати стандарти? Потрібно цей компонент тренувати.

"У Лобановського всі помирають на тренуваннях, куди ти їдеш?" – Чернат пояснив, чому обрав Динамо

Коли в Динамо ще грали Белькевич, Алієв, ми після тренувань завжди залишалися на півгодини-годину, щоб відпрацьовувати удари по воротах. Крім того, коли розмір ноги маленький, кращим виходить баланс при ударі по м'ячу", – цитує Флоріна офіційний сайт киян.

Нагадаємо, Чернат захищав кольори Динамо у 2001-2009 роках.

Як Лобановський рятував Шевченка в Динамо і втратив шанс перейти у топ-клуби Європи, але залишився Маестро результату