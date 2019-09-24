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"Черкаси – місто жлобів", – екс-президент Черкащини розповів, чому може зникнути команда

22:37 102
"Черкаси – місто жлобів", – екс-президент Черкащини розповів, чому може зникнути команда
Володимир Лашкул / фото із соцмереж

Колишній президент Черкащини Володимир Лашкул пояснив, чому перестав інвестувати в клуб і за яких умов можна врятувати команду.

"Я не маю відношення до Черкащини. Те, що я припинив інвестиційну діяльність, – це не означає, що Черкащина знімається з Першої ліги. Люди просто додають від себе. Ви знаєте, що Черкаси – місто жлобів? Його ще називають "містечкове місто".

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Тому що в цьому населеному пункті люди звикли робити бізнес, кладучи собі гроші в кишеню, не здатні на соціальні і позитивні акції на благо суспільства.

У мене з'явилися інші плани. Хочу подивитися на подальший розвиток подій. Чи знайдуться в Черкасах люди, які будуть стурбовані розмовами про те, що команда знімається з чемпіонату. Чи знайдеться людина, здатна займатися професійним футболом в Черкасах...

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Якщо не знайдеться, то, думаю, що і Черкащини не буде. Вони вже готують іншу команду в професійну лігу – МСК Дніпро. У наступному сезоні вона почне свій шлях з Другої ліги", – сказав Лашкул в інтерв'ю FootBoom.

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Теги
ОПФК Черкащина ОПФК Черкащина Перша ліга Володимир Лашкул
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