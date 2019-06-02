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Черкащина-Академія пробилась у Першу лігу

17:33 556 Читать на русском
Черкащина-Академія пробилась у Першу лігу
Черкащина-Академія / ФК Черкащина-Академія

Черкащина-Академія переграла Суми і вийшла у Першу лігу.

Перша ліга. Плей-офф, матч-відповідь (перший матч – 4:0)

Черкащина-Академія – Суми – 3:1

Шуст перейшов в Інгулець

Черкащина-Академія у матчі-відповіді раунду плей-офф за право виходу у Першу лігу приймала Суми. У першому матчі черкаська команда здобула розгромну перемогу, а тому другий поєдинок був фактично формальністю.

Господарі знову впевнено перемогли свого суперника і змогли піднятись у другий за рівнем дивізіон України.

В іншому протистоянні зійдуться Агробізнес та Металург Запоріжжя. У першому матчі команда з Волочиська перемогла свого суперника з рахунком 4:0.

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