Черкащина-Академія пробилась у Першу лігу

Збірна України — 18:34 457
-
"Лунін повернеться після 1/8 ЧС-2019": Шевченко – про підготовку до Сербії і Люксембургу, фінал ЛЧ і кадрові питання
-
Ярмоленко не готується до матчів збірної України проти Сербії та ЛюксембургуЗбірна України — 18:22 1259
-
Тоттенхем – Ліверпуль: Мадрид прийняв фінал ЛЧ інакше, ніж Київ – як зірвати джек-пот життя і шокувати цінами на всеЛіга чемпіонів — 18:10 486
-
Шуст перейшов в ІнгулецьУкраїна — 16:39 934
-
Реал узгодив трансфер Азара, – The TimesІспанія — 16:00 1178