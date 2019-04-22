Черговий відбір чемпіонату Red Bull Neymar Jr's пройшов у Маріуполі

20-го квітня на стадіоні Портовик у Маріуполі відбувся вже п’ятий кваліфікаційний відбір міжнародного чемпіонату Red Bull Neymar Jr's Five.

Цього сонячного весняного дня маріупольці визначали, хто ж саме представлятиме їхнє місто на Національному фіналі, що відбудеться у червні у Києві.

Чудова і суха погода, мабуть, сприяла насиченій грі, адже у чвертьфіналі команди просто таки один за одним забивали голи у ворота.

Найяскравішим моментом чвертьфіналу став матч між командами "ПЕНТАГОН" та DRAGONS. В ході матчу DRAGONS забили відразу 4 голи у ворота суперника, і пропустили лише 1 гол у свої. Таким чином на полі залишився тільки 1 гравець ПЕНТАГОНу та 4 гравця DRAGONS. Здавалось результат матчу очевидний, та виявилось, що і одного гравця достатньо! Гравець Дмитро з "ПЕНТАГОНу" продемонстрував справжню наполегливість та спритність на полі - один за одним забивши 4 голи, поступово вибиваючи усіх гравців DRAGONS. Така гра та рахунок 5:4 забезпечили Пентагону вихід у півфінал, а також, як згодом виявилось, і у фінал кваліфікації!

У півфіналі зустрілись найсильніші команди, тож голів стало поменше. Обидва матчі завершились з рахунком 1:0. "ПЕНТАГОН" переміг VENDETTA, тоді як "СТАРИЙ КРИМ" забив переможний гол "ПІЖОНАМ".

"ПІЖОНИ" змогли вдосталь відігратись у грі за третє місце, і протягом 10 хвилин матчу встигли забити 4 голи у ворота VENDETTA. Таким чином "ПІЖОНИ" закрили трійку переможців маріупольської кваліфікації, але за правилами турніру не пройшли у Національний фінал.

Матч за перше місце став ще одним видовищним протистоянням цієї кваліфікації. Адже за 10 хвилин матчу обидві команди не відправили і не пропустили жодного гола. Тож вирішувати долю фіналу довелося з допомогою Золотого Матча - два гравці, по одному від кожної команди, розігрують м’яч один на один. "ПЕНТАГОН" поставив на свого героїчного гравця, який у чвертьфіналі вже виборов одну перемогу, та цього разу йому не вдалось проявити себе, і беззаперечну перемогу отримала команда "СТАРИЙ КРИМ".

"Перемогти вдалося за рахунок характеру команди! Ми і на сезон граємо, і на кубок граємо, і вирішили попробувати себе в міні-футболі на чемпіонаті Неймара. Получилось, виграли!" – радіє результату капітан команди "СТАРИЙ КРИМ" Михайло Крепак.

У червні команди "ПЕНТАГОН" та "СТАРИЙ КРИМ" зустрінуться з фіналістами інших міст, щоб позмагатись за головний Національний трофей та поїздку у Бразилію на Світовий Фінал!

З 18 травня продовжаться наступні кваліфікації Red Bull Neymar Jr’s Five – у Вінниці, Львові, Харкові, Луцьку, Івано-Франківську та Києві. Встигніть зареєструвати свою команду та позмагатися за головний титул!

Змагатись у чемпіонаті можуть усі бажаючі від аматорів до професіоналів, хлопці та дівчата, віком від 18 до 25 років (у команді також допускаються два гравці, старші 25 років). Формат той же — 10-хвилинний інтенсивний матч 5 на 5, ніяких воротарів, і втрата гравця щоразу, коли суперник забиває гол. Ціль-максимум: ПЕРЕГРАТИ УСІХ!

Щоб дізнатися про українські відбіркові турніри та правила Red Bull Neymar Jr’s Five, відвідайте веб-сайт та зареєструйте свою команду.

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#redbullneymarjrsfive

Про Red Bull Неймар Jr's Five

Red Bull Neymar Jr's Five - це авторський турнір з міні-футболу бразильської зірки Неймара, в якому гравці віком від 18 до 25 років з усіх куточків світу разом віддаються спільній пристрасті: футболу. Це динамічне, технічне і цікаве змагання. Понад 40 країн із 6 континентів проведуть відбіркові турніри, де гравці змагатимуться зі спільною мрією - пройти шлях від локального відбору до національного фіналу, та здобути квиток на Світовий фінал, який вже вчетверте проходитиме на стадіоні Instituto Projeto Neymar Jr у Прая-Гранді, Бразилія.

Про Instituto Projeto Neymar Jr

Локація, де проходить Світовий Фінал Red Bull Neymar Jr's Five, Instituto Projeto Neymar Jr – це приватна, некомерційна організація соціального напрямку, створена гравцем та його сім'ю. Розташована в Jardim Glória, у Прая-Гранді, де Неймар провів значну частину свого дитинства. Інститут площею 8,400 кв.м. є освітнім та спортивним комплексом, який призначений для 2470 дітей з малозабезпечених сімей віком від 7 до 14 років та їх сімей.