Черговий упевнений виступ збірної Бельгії у відеоогляді перемоги над Казахстаном – 2:0

Бельгійці не мали проблем у гостьовому матчі відбору на Євро-2020 проти збірної Казахстану. Дивіться огляд гри Казахстан – Бельгія на сайті "Футбол 24".

Команда Роберто Мартінеса продовжує впевнено йти без жодної втрати очок у групі І.

Євро-2020, кваліфікація: Бельгія здолала Казахстан та інші результати (LIVE)

Бельгійці легко створювали моменти біля воріт господарів, однак Казахстан зміг уникнути розгрому завдяки кільком сейвам Дмитра Непогодова і розслабленості "червоних дияволів". Зрештою, все завершилось скромними 2:0 – по одному голу відзначились Міши Батшуаї і Тома Меньє.

Мартінес знайшов один недолік у грі збірної Бельгії проти Казахстану

Нагадаємо, що Бельгія ще раніше забезпечила собі вихід в основну частину Євро, тому матчі завершального етапу відбору стануть для команди Мартінеса напівтовариськими.