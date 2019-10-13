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Черговий упевнений виступ збірної Бельгії у відеоогляді перемоги над Казахстаном – 2:0

20:01 150 Читать на русском
Черговий упевнений виступ збірної Бельгії у відеоогляді перемоги над Казахстаном – 2:0
Казахстан – Бельгія – 0:2 – відео голів та огляд матчу

 Бельгійці не мали проблем у гостьовому матчі відбору на Євро-2020 проти збірної Казахстану. Дивіться огляд гри Казахстан – Бельгія на сайті "Футбол 24".

 

Команда Роберто Мартінеса продовжує впевнено йти без жодної втрати очок у групі І.

Євро-2020, кваліфікація: Бельгія здолала Казахстан та інші результати (LIVE)

Бельгійці легко створювали моменти біля воріт господарів, однак Казахстан зміг уникнути розгрому завдяки кільком сейвам Дмитра Непогодова і розслабленості "червоних дияволів". Зрештою, все завершилось скромними 2:0 – по одному голу відзначились Міши Батшуаї і Тома Меньє.

Мартінес знайшов один недолік у грі збірної Бельгії проти Казахстану

Нагадаємо, що Бельгія ще раніше забезпечила собі вихід в основну частину Євро, тому матчі завершального етапу відбору стануть для команди Мартінеса напівтовариськими.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Євро-2020 Казахстан Казахстан Бельгія Бельгія Відеоновини Казахстан - Бельгія
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