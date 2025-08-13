Інсайдер Ігор Бурбас анонсував перехід 21-річного опорника Івана Варфоломєєва з ліберецького Слована до Лінкольн Сіті.

"Гравець молодіжної збірної України переїжджає до Англії. Наскільки мені відомо, Іван Варфоломєєв найближчим часом має підписати контракт із середняком третього за силою дивізіону – Лінкольн Сіті. За трансфер 21-річного хавбека чеський Слован вторгує 600 тисяч євро, також передбачені бонуси", – написав Бурбас.

Варфоломєєв був у структурах львівських Карпат та Руха, але влітку 2022 року вільним агентом перебрався до Слована. За першу команду ліберців провів 63 матчі, оформивши 4 голи та 2 асисти. Також має у своєму активі 7 матчів за молодіжну збірну України.

