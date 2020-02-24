Черговий тур Серії А під загрозою зриву – матчі чемпіонату можуть перенести через коронавірус

Апенніни потерпають від небезпечної хвороби.

Голова ради міністрів Італії Джузеппе Конте повідомив, що не виключає скасування і перенесення всіх матчів наступного туру Серії А. Нагадаємо, вчора, 23 лютого, через спалах епідемії у провінціях Венето і Ломбардія на невизначений термін були перенесені чотири матчі італійської першості.

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"Не думаю, що всього за один тиждень ми зможемо уповільнити поширення вірусу настільки, щоб відновити спортивні змагання та заходи. Ми постійно моніторимо ситуацію. Будемо стежити за розвитком цього захворювання і оцінимо можливість перенесення всіх матчів наступного тижня", –цитує Конте видання Football Italia.

В Італії наразі підтверджено понад 100 випадків інфікування коронавірусом – від смертельної недуги вже померло три людини.

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