Манчестер Сіті не мав жодних проблем з Крістал Пелас у 19 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

У першому таймі господарі обмежилися точним ударом Стоунза. Цей гол став для центрбека першим за 4,5 роки виступів у складі Ман Сіті.

Ман Сіті розбомбив Крістал Пелас в матчі АПЛ, посунувши Ліверпуль – Зінченко один із найкращих, сенсаційний бомбардир

Друга половина перетворилася на побиття Крістал Пелас. Стоунз на радощах оформив дубль, а Гюндоган і Стерлінг додали ще по голу. 4:0 – Зінченко і компанія виграли сьомий матч поспіль у всіх турнірах.