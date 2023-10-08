Господарі розпочали доволі активно, але захисники Бенфіки відпрацьовували, не дозволяючи Трубіну, який знову вийшов в основі, особливо вступати у гру. На 11-й хвилині Рафа Сілва міг відкривати рахунок, та двічі поспіль врятував кіпер Ешторіла. В середині тайму Тенгстедт виходив сам на сам, але з гострого кута пробив повз ворота. За трохи Нерес зряче закручував під дальню стійку, але знову на висоті був воротар.

Бенфіка вирвала перемогу на 90+3 у останньої команди Португалії – Трубін знову не пропустив

Трубін вперше серйозно вступив у гру лише на 33-й хвилині, забравши нескладний удар з лінії штрафного. По перерві українець у падінні врятував після небезпечного пострілу зі стандарту у лівий кут. За трохи вже стійка врятувала Бенфіку від гола. Кіпер Ешторіла цього вечора спіймав кураж і відбивав майже все, що летіло у його бік. Але вже у доданий час не зумів зреагувати після навісу з кутового – Сілва у падінні головою розстріляв ворота.