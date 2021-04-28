Перенесений поєдинок 10-го туру за участі Олімпіка та Зорі (2:1) завершився не без неоднозначних рішень суддівської бригади.

Олімпік сенсаційно переграв Зорю у матчі зі скандальними діями Миколи Балакіна. Зокрема, в одному з епізодів голкіпер Зорі Нікола Васіль вибивав м'яча і зачепив Ібрагіма Каргбо. Легіонер серйозно травмувався, а тому покидав поле на ношах.

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За фол арбітр показав пряму червону воротарю луганців. Чи не одразу після фінального свистка зустрічі відомий коментатор Віктор Вацко у своєму Twitter опублікував претензії до суддівства.

"Черговий "шедевр" українського арбітражу! Червона картка Ніколі Васілю за те, що він вибив м'яч у падінні головою. Питання до Миколи Балакіна: як, в принципі, можливо сфолити, граючи чітко, акцентовано в м‘яч у падінні головою?" – написав Вацко.

Зауважимо, після вилучення Васіля Зоря пропустила двічі, а відповісти зуміла лише одним голом. Олімпік набрав 21 заліковий бал та розташувався на 11 позиції, Зоря з 41 очком залишилась на 3 сходинці.

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Відео епізоду:

Твіт Віктора Вацка: