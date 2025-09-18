У рамках 1-го туру основного етапу Ліги чемпіонів було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів УЄФА 2025/26, 1-й тур

Копенгаген – Байєр – 2:2

Гол: Ларссон, 9, Роберт, 87 – Грімальдо, 82, Хацідіакос, 90+2 (автогол)

Брюгге – Монако – 4:1

Голи: Тресольді, 32, Оньєдіка, 39, Ванакен, 43, Діахон, 45 – Фаті, 90+2

Нереалізований пенальті: Аклуіш, 10 (Монако)

Копенгаген у рідних стінах дав бій Баєру. У дуже рівному матчі данці володіли м'ячем 38% часу й завдали менше ударів, однак за кількістю дотиків у штрафному команда йшла на рівних майже до кінця зустрічі. При цьому показник очікуваних голів у господарів був вищим – та і загалом їхня гра підкуповувала глядача.

Навіть ведучи в рахунку й потерпаючи від тиску Леверкузена, Копенгаген вилітав у контратаки великими силами й створював гострі моменти. Початок так і зовсім виявився казковим: вже на 9-й хвилині Ларссон вивів скандинавів уперед, замкнувши простріл Ашурі з лівого флангу – в цій атаці слід відзначити і діагональ досвідченого Ділейні, і те, як Ашурі обійшов захисника.

Після цього команди розмінювались влучаннями у каркас та сейвами голкіперів. Баєр все ж додав у другому таймі, зрештою зрівнявши рахунок – це трапилось аж на 82-й хвилині. Черговим голом зі штрафного відзначився Грімальдо, який на вихідних оформив дубль зі штрафних у ворота Айнтрахта.

Втім, Копенгаген не поплив. Ба більше – на 87-й хвилині данці забили другий гол. Його провів свіжий Роберт, який пробив головою після навісу від Уескаса.

Здавалося, що тепер Баєр програє, однак у компенсований час "фармацевти" змогли відігратись. Фінальний рахунок встановив Хацідіакос, який підрізав м'яч у власні ворота. 2:2 у столиці Данії!

У паралельному матчі сталось справжнє насильство. Брюгге приймав Монако, оформивши 22:2 за ударами ще до 60-ї хвилини – і забивши до того часу три голи. Трезольді забив після виходу майже віч-на-віч, а Оньєдіка з Ванакеном відзначились після стандартів. Точніше, після виграних бельгійців підбирань у штрафному після подачі зі стандартів.

Хоча все могло піти інакше, реалізуй Акліуш пенальті вже на 10-й хвилині. Голкіпер парирував його удар. Після цього сталося побоїще. Брюгге дав послаблення лише по перерві, однак уникнути четвертого пропущеного м'яча монегаскам не вдалося – гол забив Діахон. Гості змогли розмочити рахунок зусиллями Фаті аж у компенсований час. 4:1!

