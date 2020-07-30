Черговий перфоманс Ібрагімовіча та розгром від Мілана у відеоогляді матчу проти Сампдорії

Мілан упевнено здолав генуезьку Сампдорію на виїзді в рамках 37-го туру італійської Серії А. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших миттєвостей поєдинку.

"Россонері" вдалося забити швидкий м'яч: на 4-й хвилині Ребіч накрутив оборонця на лівому фланзі й навісив у район воротарського майданчика, звідки Златан Ібрагімовіч головою вгатив перший м'яч.

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Мілан продовжив тиснути, проте наступного разу забив уже в дебюті другого тайму. Спочатку той же Златан головою скинув під удар з льоту Хакану Чалханоглу. Потім дует обмінявся ролями – турок асистував, а досвідчений швед переграв Фальконе в ближньому бою.

Сампдорія кинула всі сили, щоб бодай забити гол престижу. Таку нагоду згаяв Гонсало Мароні, коли не реалізував пенальті. Зрештою, розкішним пострілом у дев'ятку вдалося забити Крістоферу Аскілдсену, але гості відповіли красою від Рафаела Леау – 1:4.

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