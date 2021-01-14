Список претендентів на посаду президента Барселони продовжує стрімко скорочуватися напередодні виборів.

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Черговим кандидатом, який більше не боротиметься за можливість керувати каталонським клубом, став Емілі Русо, повідомляє видання Sport.es.

Він наполягав на тому, що зібрав дві тисячі необхідних підписів, хоча 500 з них були недійсними, а ще тисяча сумнівними. В зв'язку з цим була організована перевірка, однак Русо не став чекати її завершення і відмовився від участі у виборах. Так чи інакше, підсумки перевірки будуть оголошені найближчим часом.

Нагадаємо, раніше від участі у виборах відмовився Агусті Бенедіто, тож тепер кандидатів залишилося троє – Жоан Лапорта, Віктор Фонт і Тоні Фрейкса.

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