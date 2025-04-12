Динамо перемогло Кривбас (2:0) у матчі 24-го туру УПЛ, який відбувся 12 квітня 2025 року. Відео голів та огляд зустрічі Кривбас – Динамо дивіться на "Футбол 24".

Криворіжці активно почали гру, хороші можливості забити вже на перших хвилинах мали Твердохліб та Іліч, проте оборона динамівців та воротар зіграли надійно. Кривбас володів перевагою по грі у першому таймі, проте забити змогло Динамо. Дубінчак прострілив м'яч у карний майданчик і одразу троє гравців Кривбаса не змогло вибити сферу, яка дійшла до Ярмоленка. Ветеран киян не схибив та забив у порожні ворота.

Динамо впевнено обіграло Кривбас, наблизившись до чемпіонства – Ярмоленко знову забив, червона Попова і провал капітана

Господарі поля не покидали зусиль забити у другому таймі, Соса зміг вийти віч-на-віч після помилки Попова, але Нещерет вчасно зблизився та врятував команду. Пізніше Понєдєльнік пробив з дальньої дистанції, цього разу воротар зіграв не найкращим чином, але Кузик не зміг влучити по воротах на добиванні.

Ще одну хорошу атаку Кривбаса зірвав Попов. Захисник киян після перегляду VAR отримав червону картку за фол останньої надії. Проте після вилучення забили гості. На 74-й хвилині Дубінчак вирізав діагональ на Ваната, а той обіграв Дібанго та пробив повз голкіпера. Динамо перемагає та наближається до чемпіонства УПЛ, Кривбас поки поза зоною єврокубків.