Фулхем поступився Брентфорду в рамках 26-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Господарі надзвичайно активно розпочали матч і вже на 6-йхвилині відкрили рахунок. Рикошет допоміг Пінноку переграти голкіпера. Проте незадовго до перерви Фулхем зумів зрівняти – Манор Соломон відзначився у 5-му офіційному матчі поспіль.

Соломон забив у 5 матчі поспіль – черговий гол вінгера Шахтаря не врятував Фулхем від поразки

Гол гравця, права на якого належать Шахтарю, лише відтермінував неминуче. У другому таймі Брентфорд легко довів справу до перемоги, хоча й гол Вінісіуса в компенсований час може ввести в оману, що нібито Фулхем до останнього чинив спротив.