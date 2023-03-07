Черговий гол Соломона у відеоогляді матчу Брентфорд – Фулхем – 3:2
08:55 - Читать на русском
Фулхем поступився Брентфорду в рамках 26-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
6’ Ітан Піннок
51’ Айвен Тоуні
85’ Матіас Єнсен
Манор Соломон 39’
Карлос Вінісіус 90+9’
6’ Ітан Піннок
39’ Манор Соломон
51’ Айвен Тоуні
85’ Матіас Єнсен
90+9’ Карлос Вінісіус
Господарі надзвичайно активно розпочали матч і вже на 6-йхвилині відкрили рахунок. Рикошет допоміг Пінноку переграти голкіпера. Проте незадовго до перерви Фулхем зумів зрівняти – Манор Соломон відзначився у 5-му офіційному матчі поспіль.
Соломон забив у 5 матчі поспіль – черговий гол вінгера Шахтаря не врятував Фулхем від поразки
Гол гравця, права на якого належать Шахтарю, лише відтермінував неминуче. У другому таймі Брентфорд легко довів справу до перемоги, хоча й гол Вінісіуса в компенсований час може ввести в оману, що нібито Фулхем до останнього чинив спротив.
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