Черговий гол Лєвандовскі та відбитий пенальті Нойєра у відеоогляді матчу Баварія – Уніон Берлін

В 9-му турі Бундесліги мюнхенська Баварія здобула нелегку перемогу над новачком елітного німецького дивізіону.

Команда Ніко Ковача забила швидкий гол – на 13-й хвилині відзначився Павар. Наступного взяття воріт глядачам довелося чекати аж до 53-ї хвилини, коли Роберт Лєвандовскі забив свій 12-й гол в чемпіонаті і відірвався від переслідувачів у бомбардирських перегонах. Вже через 5 хвилин гості мали чудову нагоду скоротити відставання в рахунку, але з ударом Себастьяна Андерссона з пенальті впорався Нойєр. Уніон таки спромігся на гол: на 86-й хвилині арбітр призначив ще один пенальті у ворота Баварії, який реалізував Польтер.

Шальке розписав нічию з Борусією Д в Рурському дербі, Байєр втратив очки з Вердером: 9-й тур Бундесліги, матчі суботи

Нагадаємо, після 9 турів Баварія посідає перше місце в турнірній таблиці Бундесліги.