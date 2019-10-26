toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ВЕСТ ХЕМ - ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД МАНЧЕСТЕР СІТІ - АСТОН ВІЛЛА

Черговий гол Лєвандовскі та відбитий пенальті Нойєра у відеоогляді матчу Баварія – Уніон Берлін

22:41 175 Читать на русском
Черговий гол Лєвандовскі та відбитий пенальті Нойєра у відеоогляді матчу Баварія – Уніон Берлін
Роберт Лєвандовскі / Bild

В 9-му турі Бундесліги мюнхенська Баварія здобула нелегку перемогу над новачком елітного німецького дивізіону.

13’ Бенжамен Павар
53’ Роберт Лєвандовскі
 
Себастіан Польтер 86’
13’ Бенжамен Павар
53’ Роберт Лєвандовскі
86’ Себастіан Польтер

Команда Ніко Ковача забила швидкий гол – на 13-й хвилині відзначився Павар. Наступного взяття воріт глядачам довелося чекати аж до 53-ї хвилини, коли Роберт Лєвандовскі забив свій 12-й гол в чемпіонаті і відірвався від переслідувачів у бомбардирських перегонах. Вже через 5 хвилин гості мали чудову нагоду скоротити відставання в рахунку, але з ударом Себастьяна Андерссона з пенальті впорався Нойєр. Уніон таки спромігся на гол: на 86-й хвилині арбітр призначив ще один пенальті у ворота Баварії, який реалізував Польтер.

Шальке розписав нічию з Борусією Д в Рурському дербі, Байєр втратив очки з Вердером: 9-й тур Бундесліги, матчі суботи

Нагадаємо, після 9 турів Баварія посідає перше місце в турнірній таблиці Бундесліги.

blog_ava
Зозуля голом приніс Альбасете сенсаційну перемогу над лідером Сегунди – команда українця вирвалась на другу сходинку
00:13
12282
Теги
Баварія - Уніон Берлін Баварія Баварія Відеоновини Уніон Берлін Уніон Берлін Роберт Лєвандовскі Роберт Лєвандовскі Мануель Нойєр Мануель Нойєр Німеччина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
22
хв
Ліверпуль
18:30
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук