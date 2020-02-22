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Черговий гол Холанда у відеоогляді матчу Вердер – Борусія Д – 0:2

20:53 771 Читать на русском
Черговий гол Холанда у відеоогляді матчу Вердер – Борусія Д – 0:2
Ерлінг Холанд / Твіттер Борусії Дортмунд

Борусія Дортмунд здолала Вердер (2:0) у 23 турі Бундесліги. Дивіться відео голів та головних моментів матчу.

 
Дан-Аксель Загаду 52’
Ерлінг Холанд 66’
52’ Дан-Аксель Загаду
66’ Ерлінг Холанд

Команді Люсьєна Фавра довелося добряче постаратися, щоб пробити Павленку. Голкіпер та оборона Вердера встояли у першому таймі, однак другий розпочався для них вкрай невдало.

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Центрбек Загаду залишився без опіки і вколотив м'яч у сітку після подачі Санчо з кутового. Ерлінг Холанд також вирішив не мовчати та вже через 14 хвилин подвоїв перевагу "джмелів" – четвертий гол нестримного норвежця у трьох останніх матчах. Борусія спокійно довела зустріч до перемоги, зекономивши чимало сил у останні півгодини.

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Теги
Німеччина Відеоновини Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Вердер Вердер Ерлінг Холанд Ерлінг Холанд Вердер - Борусія Дортмунд
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