Черговий гол Холанда у відеоогляді матчу Словенія – Норвегія – 2:1
22:06 - Читать на русском
Словенія вирвала перемогу над Норвегією у 5-му турі Ліги націй. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
завершено
Ліга націй, 5 тур. Дивізіон B
Словенія – Норвегія – 2:1
Голи: Шпорар, 69, Шешко, 81 – Холанд, 47
Команди провели рівний перший тайм, але по перерві роззабивались. Відкрив рахунок Холанд після обрізки оборонців. Нестримний Ерлінг взяв участь в усіх 7 голах норвежців цього сезону Ліги націй – 6 м'ячів та один асист.
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Проте словенці не склали зброю і вирвали першу перемогу. Позитивний результат забезпечили голи Шпорара та Шешко. Норвегія, попри поразку, залишилась на вершині групи В4.
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