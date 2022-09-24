Словенія вирвала перемогу над Норвегією у 5-му турі Ліги націй. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Ліга націй, 5 тур. Дивізіон B

Словенія – Норвегія – 2:1

Голи: Шпорар, 69, Шешко, 81 – Холанд, 47

Команди провели рівний перший тайм, але по перерві роззабивались. Відкрив рахунок Холанд після обрізки оборонців. Нестримний Ерлінг взяв участь в усіх 7 голах норвежців цього сезону Ліги націй – 6 м'ячів та один асист.

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Проте словенці не склали зброю і вирвали першу перемогу. Позитивний результат забезпечили голи Шпорара та Шешко. Норвегія, попри поразку, залишилась на вершині групи В4.