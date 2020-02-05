Черговий гол Холанда та дебютна "цукерка" Рейни у відеоогляді матчу Вердер – Борусія Д – 3:2

Вердер несподівано переграв дортмундську Борусію в рамках 1/8 фіналу Кубка Німеччини. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Кубок Німеччини, 1/8 фіналу

Вердер – Борусія Д – 3:2

Голи: Зельке, 16, Біттенкур, 30, Рашіца, 70 – Холанд, 67, Рейна, 78

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Вердер ще до перерви зумів відзначитись двома швидкими м'ячами у воротах суперника.

Ерлінг Холанд взявся рятувати ситуацію у другому таймі і зумів відквитати один м'яч, проте суперник майже одразу забив втретє. 17-річний хавбек "джмелів" Джованні Рейна фантастичним ударом скоротив відставання до мінімуму, але на нічию дортмундці не спромоглись.

Вердер забрав путівку у чвертьфінал.

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