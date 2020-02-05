toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР ЗИМОВІ ЗБОРИ

Черговий гол Холанда та дебютна "цукерка" Рейни у відеоогляді матчу Вердер – Борусія Д – 3:2

07:30 742 Читать на русском
Черговий гол Холанда та дебютна "цукерка" Рейни у відеоогляді матчу Вердер – Борусія Д – 3:2
Вердер – Борусія Д – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Борусія Д

Вердер несподівано переграв дортмундську Борусію в рамках 1/8 фіналу Кубка Німеччини. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

 

Кубок Німеччини, 1/8 фіналу

Вердер – Борусія Д – 3:2

Голи: Зельке, 16, Біттенкур, 30, Рашіца, 70 – Холанд, 67, Рейна, 78

Баварія розпочинає війну з Борусією Д за найшвидшого гравця Німеччини — його доля залежить від Реала

Вердер ще до перерви зумів відзначитись двома швидкими м'ячами у воротах суперника.

Ерлінг Холанд взявся рятувати ситуацію у другому таймі і зумів відквитати один м'яч, проте суперник майже одразу забив втретє. 17-річний хавбек "джмелів" Джованні Рейна фантастичним ударом скоротив відставання до мінімуму, але на нічию дортмундці не спромоглись.

Вердер забрав путівку у чвертьфінал.

Кубок Німеччини: Шальке вразив камбеком, РБ Лейпциг поступився Айнтрахту, Холанд голом не врятував Борусію Д від фіаско

blog_ava
Карпати відмовилися від підписання Каніболоцького через надто високі вимоги щодо зарплати, – журналіст
08:52
385
Теги
Кубок Німеччини Ерлінг Холанд Ерлінг Холанд Джованні Рейна Джованні Рейна Кубок Німеччини 2019/20 Вердер - Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Вердер Вердер Німеччина Відеоновини Кубок Німеччини
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
26
хв
Шахтар
10:30
Македонія ГП
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук