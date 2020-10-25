Інгулець розписав нічию з Маріуполем в рамках 7-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

За перші 8 хвилин команди встигли забити по голу. Балан відзначився після кутового, а Бондаренко – пострілом метрів з 15-ти. Згодом Артем оформив дубль, але рефері зафіксував фол проти голкіпера і не зарахував другий м'яч. Вихованець Шахтаря, який грає за азовців на правах оренди, у нинішньому сезоні забив уже 3 м'ячі у семи матчах.

Інгулець розписав нічию з Маріуполем у матчі з двома скасованими голами

Після цього матчу Інгулець набрав п'ять очок, залишившись на одинадцятій позиції в турнірній таблиці – петровці досі не знають смаку перемог в УПЛ. Маріуполь, маючи в активі одинадцять залікових балів, тримається на шостій сходинці.