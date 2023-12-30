Черговий антирекорд Манчестер Юнайтед у відеоогляді матчу проти Ноттінгем Форест – 1:2
23:08 - Читать на русском
Ноттінгем Форест обіграв Манчестер Юнайтед в рамках 20-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
64’ Ніколас Домінгес
Маркус Рашфорд 78’
64’ Ніколас Домінгес
78’ Маркус Рашфорд
Підопічні Еріка Тен Хага в останньому маті року лише підтвердили, що команда перебуває в глибокій кризі. Сьогодні довго на табло горіли нулі, а потім забив Ноттінгем. Гарначо допоміг Рашфорду відновити паритет, але останнє слово було за "лісниками".
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Це 9-та поразка Манчестер Юнайтед за 20 турів нинішнього сезону АПЛ. Манкуніанці ніколи так погано не починали кампанію. Востаннє подібне траплялося ще у сезоні 1989/90, коли АПЛ ще навіть не існувало.
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