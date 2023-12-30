Підопічні Еріка Тен Хага в останньому маті року лише підтвердили, що команда перебуває в глибокій кризі. Сьогодні довго на табло горіли нулі, а потім забив Ноттінгем. Гарначо допоміг Рашфорду відновити паритет, але останнє слово було за "лісниками".

Ноттінгем переміг Манчестер Юнайтед – "дияволи" видали 4-й найгірший виступ у році за всю клубну історію

Це 9-та поразка Манчестер Юнайтед за 20 турів нинішнього сезону АПЛ. Манкуніанці ніколи так погано не починали кампанію. Востаннє подібне траплялося ще у сезоні 1989/90, коли АПЛ ще навіть не існувало.