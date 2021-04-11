Перший тайм перетворився на черговий бенефіс Джессі Лінгарда, який оформив дубль. Спочатку хавбек Вест Хема розкішно пробив з льоту, а потім скористався передачею Боуена на порожні ворота.

Вест Хем втримав перемогу над Лестером у матчі з п'ятьма голами – лондонці піднялись у зону ЛЧ

По перерві той-таки Боуен довів рахунок до розгромного, але "молоти" вкотре вигадали проблеми на свою голову. У попередніх турах підопічні Мойєса аналогічно трощили Арсенал і Вулверхемптон – "каноніри" вирвали нічию, а "вовки" зупинилися на 2:3. Лестер повторив долю останніх. Під завісу зустрічі Іхеаначо дублем скоротив відставання до мінімального, проте не більше. 3:2 – партнери Ярмоленка здобули надважливі три очки у боротьбі за зону ЛЧ.