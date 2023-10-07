Реал розбив Осасуну у поєдинку 9-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд гри Реал – Осасуна на "Футбол 24".

Беллінгем вивів Реал вперед вже на 9-й хвилині – Карвахаль класно відкинув на Джуда в штрафному суперників, а той пробив під поперечку. Англієць оформив дубль вже по перерві. Цього разу хавбек забив воротарю поміж ніг після класного проникного пасу Вальверде.

Реал обійшов Жирону на вершині Ла Ліги, розгромивши Осасуну – Беллінгем оформив дубль та перевершив Роналду

Вінісіус зробив рахунок розгромним – Феде вивів бразильця віч-на-віч з воротарем, а Віні легко того обіграв та закотив у порожні ворота. Крапку в грі поставив Хоселу – асист в активі того таки Вінісіуса. Іспанець міг оформити дубль, але жахливо пробив пенальті.