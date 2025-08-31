Команда Гвардіоли програла Брайтону з рахунком 1:2, зазнавши другої поразки поспіль у трьох матчах і продовживши спад у чемпіонаті. "Містяни" добре розпочали матч: вони володіли перевагою і створили кілька гольових моментів. Холанд змарнував дві чудові нагоди, перш ніж забити на 34-й хвилині: Мармуш прорвався крізь оборону і вивів норвежця на удар, а той перекинув м'яч через воротаря. Гол, який відновив справедливість у матчі.

Манчестер Сіті сенсаційно програв Брайтону та зазнав другої поразки поспіль, Вест Хем шокував розгромом Ноттінгема

Однак у другому таймі Манчестер Сіті повністю зник з гри. Брайтон домінував завдяки тому, що Мітома активізував гру на лівому фланзі атаки. Господарі поля явно були кращими і зрівняли рахунок завдяки помилці Матеуса Нуньєса, який "привіз" пенальті і дозволив Джеймсу Мілнеру забити: ветеран Брайтона, який тепер носить на спині 20-й номер, присвятив гол Діогу Жоті.

Зрештою Брайтон здобув перемогу на 88-й хвилині завдяки чудовому голу Груди після передачі Мітоми.