Герреро вже на 4-й хвилині змусив Ісенка виймати м'яч із сітки, коли з гостро кута під опікою двох захисників знайшов шпарину між кіпером і стійкою. Павлюк міг зрівнювати, але головою замкнув навіс з кутового над поперечиною.

Зоря дотиснула Ворсклу в матчі з купою промахів – перша перемога Лалатовіча в УПЛ, провал команди Скрипника триває

В середині тайму Герреро дивом не влучив у практично порожні ворота після стрімкою контратаки Зорі, а у Дришлюка сфера зрізалась з ноги. Незадовго до перерви Бацула ледь не закинув за комірець голкіперу Ворскли, роблячи навісну передачу. Антюх міг забивати у роздягальню, але вийшовши сам на сам не зумів переграти Ісенка.

По перерві оборона Зорі дала збій і Феліпе зумів відновити статус-кво, перекинувши м'яч через Турбаєвського. Однак, втримати нічию Ворсклі не вдалось: Джордан першим махнув ногою після навісу зі стандарту і, переправивши сферу у сітку, приніс луганцям дебютну перемогу в сезоні.