Керівництво Баварії пожинає плоди своїх імпульсивних рішень. Абсурдне звільнення Нагельсманна в Мюнхені мотивували бажанням надати команді імпульс для боротьби за всі трофеї. Натомість Томас Тухель вже вилетів з Кубка Німеччини та ЛЧ, а сьогодні втратив лідерство в Бундеслізі.

Баварія сенсаційно поступилась Майнцу – Тухель знову не виграв і ризикує втратити лідерство

Матч проти Майнца починався для Баварії навіть дуже непогано. Садьйо Мане відкрив рахунок, відгукнувшись на подачу Канселу. Ось лише розвинути успіх не вдалося, а після перерви господарі буквально розірвали оборону мюнхенців. Ця перемога може допомогти Майнцу в боротьбі за потрапляння в єврокубки і вже допомогла дортмундській Борусії вийти на перше місце.