У поєдинку 26-го туру чемпіонату України Полісся на виїзді зіграло у нічию з Колосом (1:1). Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Українська Прем'єр-ліга, 26-й тур

Колос – Полісся – 1:1

Голи: Сарапій, 46 – Велетень, 56

Колос втратив перемогу над Поліссям в компенсований час після суперечливого рішення VAR

Колос забрав очки в Полісся в домашньому матчі 26-туру чемпіонату України. Попри непоганий результат, ковалівці в компенсований час ледь не вирвали важливі три очки для боротьби за виживання в УПЛ.

Але гол Ковталюка був скасований після перегляду VAR і в підсумку матч закінчився з рахунком 1:1.