Товариський поєдинок

Шахтар – Аль-Фатех – 1:3

Голи: Мудрик, 29 – Куева, 38 (пен), Аль-Харбі, 80, Валера, 80+2

Шахтар основним складом програв Аль-Фатеху – слабко в атаці, жахливо в обороні, домашнє завдання для Йовічевіча

Шахтар ще до середини першого тайму міг "горіти" 0:2, але гравці Аль-Фатеха "завдяки" своїй майстерності пробачили "гірників". Натомість чи не перший по-справжньому небезпечний момент вдалось реалізувати українцям: Тотовицький віддав розрізну передачу на Мудрика, Михайло випередив захисника, увірвався у штрафний майданчик, обіграв голкіпера, який практично падав йому у ноги і з гострого кута відкрив рахунок. Ще до перерви Аль-Фатех зумів зрівняти: Михайліченко завалив суперника і арбітр призначив пенальті, який чітко реалізував Куева.

Після відпочинку саудівці додали і лише самовіддана гра Трубіна рятувала підопічних Йовічевіча від розгрому. Зрештою наприкінці матчу екс-команда Максима Коваля реалізувала свою перевагу, забивши два голи протягом 2 хвилин. Спочатку, після навісу з кутового, кіпер Шахтаря пропустив метелика поміж ніг, а згодом суперники розірвали захист і забили з меж штрафного.

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