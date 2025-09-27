Епіцентр створив момент вже на першій хвилині – Себеріо після подачі кутового пробив поруч зі стійкою. На 33-й хвилині Мороз зробив скидання після навісу, а далі той таки Себеріо ефектно замкнув м'яч у ворота.

Кудрівка здобула вольову перемогу над Епіцентром, піднявшись у топ-6 УПЛ – команда Нагорняка залишилась у зоні вильоту

Вже у другому таймі Кудрівка зрівняла рахунок після дальнього удару Думанюка. Гості могли знову вийти вперед, але Борячук головою влучив у стійку, а голкіпер господарів декілька разів рятував свою команду. На 83-й хвилині Григоращук сфолив у власному штрафному. Суддя призначив пенальті, який впевнено реалізував Тотовицький. Кудрівка здобула мінімальну перемогу.

