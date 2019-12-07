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Чергова перемога сенсаційного лідера Бундесліги у відеоогляді матчу Борусія М – Баварія – 2:1

21:00 307 Читать на русском
Чергова перемога сенсаційного лідера Бундесліги у відеоогляді матчу Борусія М – Баварія – 2:1
Борусія М – Баварія – відео голів та огляд матчу

Борусія Менхенгладбах продовжує лідирувати у турнірній таблиці Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Борусія М – Баварія.

61’ Рамі Бенсебаїні
90+2’ Рамі Бенсебаїні
 
Іван Перішіч 49’
Хаві Мартінес 90+1’
49’ Іван Перішіч
61’ Рамі Бенсебаїні
90+1’ Хаві Мартінес
90+2’ Рамі Бенсебаїні

Перший тайм пройшов за тотальної переваги гостей, але жоден з 15 ударів по воротах Зоммера не став результативним. Баварія змогла відкрити рахунок лише після перерви – Перішіч забив свій 3-й гол у поточному розіграші Бундесліги.

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Підопічні Марко Розе зрівняли рахунок на 61-й хвилині – Бенсебаїні замкнув подачу з кутового. Він же став головним героєм матчу. На 90+2-й хвилині алжирець реалізував пенальті, призначений за фол Хаві Мартінеса на Тюрамі.

Ця перемога дозволила Борусії М збільшити свій відрив від Баварії до 7 очок. Мюнхенці після поразки посідають незвичне 6-е місце в турнірній таблиці.

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