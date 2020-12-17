Чергова феєрія команди Б'єлси у відеоогляді матчу Лідс – Ньюкасл – 5:2
06:00 - Читать на русском
Лідс розгромив Ньюкасл в рамках 13-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
36’ Патрік Бемфорд
61’ Родріго Морено
78’ Стюарт Даллас
85’ Езган Аліоскі
88’ Джек Харрісон
Джеф Хендрік 26’
Кіран Кларк 65’
26’ Джеф Хендрік
36’ Патрік Бемфорд
61’ Родріго Морено
65’ Кіран Кларк
78’ Стюарт Даллас
85’ Езган Аліоскі
88’ Джек Харрісон
У першому таймі команди обмінялись голами – у підопічних Марсело Б'єлси відзначився Бемфорд, а у "сорок" Хендрік. Шаленство почалося після перерви, коли команди забили ще 5 м'ячів. Щоправда чотири з них зі своїх воріт були змушені діставати гості.
Арсенал розписав бойову нічию із Саутгемптоном, Евертон впевнено переміг Лестер, Лідс розгромив Ньюкасл
Після цієї перемоги Лідс набрав 17 залікових пунктів та зрівнявся за цим показником з Ньюкаслом – команди посідають 13 і 14 місця в турнірній таблиці АПЛ відповідно.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter