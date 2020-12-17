У першому таймі команди обмінялись голами – у підопічних Марсело Б'єлси відзначився Бемфорд, а у "сорок" Хендрік. Шаленство почалося після перерви, коли команди забили ще 5 м'ячів. Щоправда чотири з них зі своїх воріт були змушені діставати гості.

Арсенал розписав бойову нічию із Саутгемптоном, Евертон впевнено переміг Лестер, Лідс розгромив Ньюкасл

Після цієї перемоги Лідс набрав 17 залікових пунктів та зрівнявся за цим показником з Ньюкаслом – команди посідають 13 і 14 місця в турнірній таблиці АПЛ відповідно.