"Через дурість пішов, а тренера незабаром прибрали", – Есеола пригадав, чому покинув Динамо

Український нападник Кайрата Адерінсола Есеола розповів, що свого часу спонукало його піти з київського Динамо.

"Я не біолог, але мені здається, що всі мої фізичні дані – від африканського коріння. Від тата, дідуся. Так, на футбол я пішов не відразу. Просто на змаганнях серед шкіл я швидше за всіх пробігав естафети. На 60 метрах був не швидшим, а набагато швидшим. Після цього пішов в легку атлетику. Але батько мене переконав, сказав, що потрібно займатися футболом.

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У київському Динамо порівнювали тести трьох команд: основи та резервістів. Нас було троє найкращих: я, Бадр Ель-Каддурі та ще хтось. Готували в Динамо, звичайно, серйозно. У нас ще тренер був старого гарту – ми на руках один одного носили, на спині. Проте, було цікаво. Молодь, яка грала тоді, на голову сильніша сьогоднішньої – маю на увазі пострадянський простір.

Чому тоді не залишився в Динамо? Не знаю. Може, це юнацький максималізм. Були проблеми з тренером, ми з Володимиром Мунтяном не могли знайти спільну мову. Я не грав, ми сперечалися. Я думав, це він не дає мені потрапити в першу команду. І замість того, щоб залишитися і перемагати, я через дурість пішов. А Мунтяна незабаром прибрали", – цитує Есеолу sport24.ru.

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