"Через війну в живих немає деяких моїх знайомих", – Прийма пояснив, чому не перейшов у російську Кубань

Захисник солігорського Шахтаря Василь Прийма розповів, чому не перейшов в Кубань після початку війни з Росією.

"Чи змінив ставлення до росіян після початку війни? Чого б це?! Я знаю багатьох людей в Росії. У мене там родичі. Ніяких проблем немає. Коли у дядька були проблеми зі здоров'ям, тато літав до нього. І питань в аеропорту не було. Запитали, чого летить, куди і пропустили, коли розповів, що у брата операція.

Прийма став гравцем солігорського Шахтаря

Знаю, що багато жителів Луганська, незважаючи ні на що, продовжують підтримувати Зорю. Мені розповідали, що один чоловік до кожної гри складав пісню, виконував її на гітарі і викладав відео на ютуб. Це супер!

Відмова перейти в Кубань? Це моя думка і моя позиція. Через війну в живих немає деяких моїх знайомих – хлопців, з якими я вчився. Вони пішли добровольцями в АТО і загинули. А ще в той час була історія зі збитим літаком. Я подзвонив власнику Кубані і все пояснив. Та й я нічого поганого не сказав, просто висловив позицію", – цитує Прийму Tribuna.com.

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