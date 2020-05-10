"Через війну це неможливо", – Фернандінью виявив бажання повернутись в Донецьк

Екс-півзахисник Шахтаря, а нині гравець Манчестер Сіті Фернандінью з ностальгією пригадав українське місто.

"Повернутись в Донецьк? Звичайно, таке бажання є.

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Минулого року ми обговорювали, що можна було б провести матч через 10 років після виграшу Кубка УЄФА, але через війну це неможливо зробити", – цитує бразильця ТК Футбол.

Нагадаємо, Фернандінью захищав кольори донецького клубу у 2005-2013 роках. У нинішньому сезоні АПЛ 30-річний хавбек провів 23 матчі.

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