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"Через війну це неможливо", – Фернандінью виявив бажання повернутись в Донецьк

10 травня 23:20 779 Читать на русском
"Через війну це неможливо", – Фернандінью виявив бажання повернутись в Донецьк
Фернандінью / Фото ФК Шахтар

Екс-півзахисник Шахтаря, а нині гравець Манчестер Сіті Фернандінью з ностальгією пригадав українське місто.

"Повернутись в Донецьк? Звичайно, таке бажання є.

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Минулого року ми обговорювали, що можна було б провести матч через 10 років після виграшу Кубка УЄФА, але через війну це неможливо зробити", – цитує бразильця ТК Футбол.

Нагадаємо, Фернандінью захищав кольори донецького клубу у 2005-2013 роках. У нинішньому сезоні АПЛ 30-річний хавбек провів 23 матчі.

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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Шахтар Шахтар Фернандінью Фернандінью
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