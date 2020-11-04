"Вважаю, ми провели яскравий матч. Були повністю зосереджені з першої секунди і не давали видихнути технічній команді. Хотіли холоднокровно зіграти в атаці і зробили це.

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Звичайно, багато що склалося на нашу користь. Ми реалізували майже всі моменти, диктували хід гри і зріло провели матч аж до фінального свистка. Дуже приємно. Але ми знаємо, що через три тижні треба буде зробити це знову.

Сьогоднішній матч підкреслив, який саме футбол ми хочемо показувати. На відміну від матчів з Інтером і Реалом, сьогодні ми не дозволили сумнівам заволодіти нами. Ми підтримували високу інтенсивність, пресингували Шахтар і невтомно атакували", – цитує слова Ларса Штіндля офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Борусія М розгромила Шахтар на НСК Олімпійський з рахунком 6:0. Наступний матч між собою команди проведуть 25 листопада.

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