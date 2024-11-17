"Довбик був ніякий! Дуже розчарований його грою. Якийсь він такий самовдоволений був. Що от він в збірній, про нього багато пишуть. Мабуть, він забув, що головне, що має робити нападник – вміти обігрувати опонентів. Він, коли грав за Жирону, то серед його партнерів було багато індивідуально сильних гравців, які давали йому такі паси, що залишалося просто забивати. Підставив ногу, підставив голову.

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З того часу, як я його знаю, він не змінився – залишився таким же, як і був. Просто змужнів, набрався досвіду, обріс м’язами. Він думає, що він зірка, а насправді... В Ромі його під кінець матчу часто міняють, він не грав у якісний футбол.

Центрфорвард має постійно возитися з м'ячем, робити фінти, обігрувати суперників, корпусом грати. Його грою мають насолоджуватися, на нього мають ходити глядачі. А Довбик – класичний нападник таранного типу, який 70 відсотків ігрового часу чомусь грає спиною до чужих воріт. Класний форвард має вміти сам вирішувати долю поєдинку, а не тільки сподіватися на простріли та навіси. Довбик не хоче грати обличчям до воріт суперників, бо ж найтяжче у футболі – це обігрувати.

Якщо Довбик і надалі буде так грати, то через сезон опуститься в другу команду Роми, через два роки – в третю, а згодом ганятиме м’яч серед аматорів", – сказав Кварцяний у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, за тур до фінішу Україна з 5-ма пунктами посідає останню сходинку турнірної таблиці групи В1. В останньому матчі команда Реброва зіграє з Албанією, яка напередодні розійшлась миром з Чехією (0:0).

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